Sanità, servizi e lavori. Carizia scrive alla Usl 1

UMBERTIDE - Le polemiche di questi giorni sulla sanità locale hanno avuto effetto. Dopo gli attacchi del Pd e di Corrente sulla situazione dell’ospedale (ritardi nell’esecuzione dei lavori, gestione dei servizi, carenza di personale ed altro ancora) l’amministrazione comunale chiede lumi al neo direttore generale dell’Usl 1, Emanuele Ciotti, con una lettera in cui esprime le "preoccupazioni della città, degli utenti dei servizi ospedalieri e degli operatori sanitari riguardo a notizie ufficiose diffusesi riguardo ai lavori di consolidamento antisismico del nosocomio". Per il Comune si tratta di "notizie giunte da operatori sanitari e organizzazioni sindacali, non potendo fare riferimento a notizie ufficiali che non sono state comunicate all’ente direttamente dall’Usl" e ammette: "Non abbiamo notizie certe rispetto alla durata di tali lavori, né sull’impatto che questi avranno nell’organizzazione dell’ospedale e dei servizi". "Premesso che i lavori sono necessari per garantire la sicurezza dell’edificio – rimarca l’amministrazione – occorre trovare soluzioni che scongiurino la chiusura dei servizi, se non di interi reparti, soprattutto perché i lavori non saranno di breve durata e la città non può assolutamente rinunciare a servizi di base vitali per il diritto alla salute". L’ente chiede quindi al direttore di sapere con certezza la data di inzio dei lavori, nonché "un confronto sull’organizzazione dei servizi in questo periodo transitorio" rimarcando che Umbertide "non accetterebbe il trasferimento fuori dal suo territorio".

Pa.Ip.