Sanità, lavori sotto l’albero. Ripartono gli interventi per migliorare l’ospedale

Il Natale 2023 porta a Castiglione il riavvio dei lavori per l’ospedale: ma le questioni sulla sanità ancora aperte sono tante. In una interrogazione presentata nei giorni scorsi fa il punto il consigliere comunale Paolo Brancaleoni, fa il punto sul Distretto Sanitario: "La precedente Amministrazione Comunale aveva investito in termini di progettazione, e pianificazione per la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario di Castiglione del Lago, che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 2020, era stato anche ottenuto finalmente un finanziamento, oltretutto a fondo perduto, attraverso un Bando Regionale, con la USL 1, lasciandoci di ben 2 milioni di euro. Avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello di questa legislatura e doveva essere realizzato, con un progetto pronto, costato alla collettività di tasca dei nostri contribuenti ben 360.000 euro, al posto dell’attuale cantiere comunale in zona lungolago centro commerciale. Un’opera importante ed attesa da anni sul nostro territorio vista la situazione in cui versa l’attuale, sito al piano terra di un palazzo di un palazzo, a cui è stata apposta anche un’antiestetica tenda. Luogo che oltretutto, nel mese di settembre, è stato oggetto di un furto di medicinali salvavita per circa 400mila euro. Che fine ha fatto il finanziamento a cui avevamo avuto accesso ad inizio 2019, con fondi già stanziati?".

Brancaleoni chiede se "quelle risorse sono state utilizzate per altri progetti oppure siano state utilizzate per far fronte alle spese correnti, magari visto le difficoltà economiche in cui versa l’Ente", non solo "chiedo il motivo per cui ad oggi non sono partiti i lavori, se è imminente l’apertura del cantiere, se è stata fatta la gara per l’affidamento dei lavori e se è stata assegnata. Le chiedo invece, se nel caso, il finanziamento sia stato perso, di chiedere scusa per il danno fatto alla nostra collettività, spiegando come è potuto accadere una situazione simile, e probabilmente se fosse già stato realizzato". Ma intanto "abbiamo la certezza che partiranno i lavori per l’ospedale che dovrebbero finire entro il 2024 per riattivare/attivare i servizi... ci dicono un’ortopedia del modello di Umbertide e di interventi chirurgici di basso livello di rischio. Poi noi ci dovremmo batterci per un Pronto Soccorso molto efficiente poiché quello di Castiglione del Lago è l’unico Pronto Soccorso del Trasimeno che in una giornata tipo alle 15 ha già effettuato 18 accessi a dimostrazione di quanto sia utile a tutta la collettiva e di quanto questo territorio non possa farne a meno".