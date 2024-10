’San Michele’ a Giuseppina. Fiorucci

BASTIA UMBRA – E’stata assegnata alla professoressa Giuseppina Fiorucci l’onorificenza "San Michele d’Oro": il riconoscimento mira a individuare e promuovere cittadini, associazioni ed enti che hanno contribuito ad onorare la comunità di Bastia distinguendosi nei più svariati campi d’interesse come quelli letterario, artistico, storico, culturale, sociale, economico, politico, tecnico, sportivo, militare, religioso, della beneficenza e del volontariato. La professoressa Fiorucci, insegnante e giornalista, attraverso il proprio impegno professionale ha contribuito a valorizzare e potenziare il tessuto socioculturale e del volontariato della città. Docente di lettere per più di 30 anni nella scuola media "Colomba Antonietti" di Bastia si è distinta per le eccellenti doti umane e professionali. Nella sua veste di giornalista ha curato la divulgazione della cultura e delle attività cittadine. Attiva anche nel mondo del volontariato è stata presidente dell’associazione "Casa Chiara". Per la Parrocchia di San Michele Arcangelo ha collaborato alla realizzazione del libro "Una Chiesa Una Piazza Una Città 1962-1987 25 Anni di Vita Bastiola". La commissione per l’attribuzione dell’onorificenza era composta dal sindaco Erigo Pecci, Lucio Raspa e Marina Scardazza (designati dalla giunta comunale), Giorgio Salucci (per maggioranza) ed Emanuele Mocci (per la minoranza).