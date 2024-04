San Giorgio Martire, l’evento parte domani. Ecco il programma

GUBBIO – In città, con l’avvicinarsi del 15 maggio, si scalda l’atmosfera ceraiola. Soprattutto per i sangiorgiari, che nei prossimi giorni celebreranno il proprio santo in occasione della Festa di San Giorgio Martire. Il programma parte domani, lunedì 22 aprile, con la Santa Messa in suffragio dei ceraioli defunti presso la chiesa di Santa Maria dei Servi di corso Garibaldi, che anticipa la Festa vera e propria del 23 marzo a più di 1700 anni dalla sua morte. Si comincia già dalle ore 9, con le lodi mattutine presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie (seconda cappelluccia), per proseguire poi nel pomeriggio con la Santa Messa officiata dal vescovo di Gubbio Luciano Paolucci Bedini alle ore 18 presso la chiesa di Santa Maria dei Servi che sarà seguita dall’investitura del capodieci di San Giorgio per la Festa dei Ceri di quest’anno, Simone Martini. La giornata si chiuderà con la cena dei sangiorgiari, che si svolgerà agli “arconi” di via Baldassini, con i biglietti disponibili presso i capodieci e consiglieri di zona. Mercoledì l’evento “Azzurro 2024” al teatro comunale Luca Ronconi.