San Fortunato. Ecco i giorni della ’Disfida’

TODI – Conto alla rovescia per la ’Disfida di San Fortunato’, rievocazione storica che celebra il patrono della città, in programma dal 13 al 16 ottobre. Un viaggio fino al XIII secolo, l’epoca più fiorente della città: l’atmosfera medievale sarà garantita da gare di tiro con l’arco, spettacoli, banchetto medievale in costume, corteo storico e una colorata ‘carovana’ di sbandieratori, falconieri, giullari e danzatrici in Piazza del Popolo. Gli arcieri dell’Arcus Tuder, in rappresentanza dei sei rioni della città (Nidola, San Prassede, Valle, Colle, Santa Maria, San Silvestro) si sfideranno nel Palio dell’Aquila, sabato 14 e, domenica 15, nella Disfida di San Fortunato, in occasione della quale saranno collocati per le vie della città 12 bersagli. Sarà una gara amichevole di tiro con l’arco storico e tradizionale a cui parteciperanno oltre 160 arcieri in costume medievale. Piazza del Popolo, inoltre, ospiterà nella due giorni la XV edizione della Mostra mercato ‘Tipico Todi’, con circa 40 espositori di prodotti di artigianato locale, hobbistica, oggettistica e gastronomia. Ed ancora, spazio al Banchetto medievale nella Sala delle Pietre, sabato 14 alle 20, allietato dalla Compagnia medievale Todi e dal Gruppo Musici e Sbandieratori di Arcus Tuder. Clou dell’evento sarà il grande Corteo storico dei cortei d’Italia, domenica 15 alle 16, in ricordo dell’antica processione che si svolgeva per le vie della città. Il corteo vedrà la partecipazione di oltre mille figuranti, con gruppi storici provenienti da tutta Italia e ci sarà un ‘assaggio’ anche sabato 14, il giorno del santo patrono, con un corteo storico dei cittadini tuderti in abito medievale, alle 17.

Susi Felceti