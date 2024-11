San Florido, i giorni della Fiera. In centro storico 230 espositori

Domani 13 novembre Città di Castello celebra i santi patroni Florido e Amanzio, come sempre una ricorrenza molto sentita da tutti i tifernati. La diocesi si prepara a celebrare uno dei momenti più significativi del suo calendario liturgico, ma anche il Comune sta predisponendo l’allestimento delle fiere di San Florido che si svolgeranno questo fine settimana. Il vescovo ricorda che "le solennità dei santi Florido e Amanzio, non sono solo un momento di festa, ma un’occasione per una profonda riflessione sulla propria fede e per riunire in preghiera la comunità tifernate". Le celebrazioni iniziate ieri con le confraternite della diocesi che hanno svolto la tradizionale offerta dei ceri, si svolgono domani in Cattedrale. Le messe saranno celebrate alle ore 8,9,10 e 11; alle 18 il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini presiederà la solenne celebrazione eucaristica.

Le fiere di San Florido invece si svolgono da venerdì 15 a domenica 17 novembre nel centro storico di Città di Castello: saranno circa 230 gli espositori con una variegata offerta merceologica. La passeggiata nel cuore della città sarà ancora più ricca nella giornata di domenica, perché alle fiere si aggiungeranno non solo l’apertura straordinaria dei negozi del centro storico, ma anche l’edizione di novembre di Retrò, che si terrà in piazza Garibaldi con la partecipazione di circa 100 antiquari, rigattieri, collezionisti e hobbisti. Alle Fiere i visitatori potranno scegliere tra gli stand di 62 operatori dell’abbigliamento, 14 della categoria accessori, 51 degli alimentari, 20 dei dolciumi, 8 ambulanti di biancheria e complementi d’arredo, 14 di casalinghi, 11 calzature, 7 ferramenta e 1 con animali.

Le fiere accoglieranno anche due aree speciali: quella riservata al mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici, con 15 espositori in piazza Gabriotti, e quella dell’animazione e dei giochi per bambini, in piazza Fanti. I banchi saranno sistemati nell’area che comprenderà via XI Settembre, piazza Raffaello Sanzio, via Angeloni, largo Gildoni, piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Fanti, corso Cavour, piazza Gabriotti, viale Sauro (da via Sant’Andrea alla rotatoria di via Diaz), via Diaz, via della Barca, il parcheggio dello stadio Bernicchi e viale Europa fino all’altezza dell’impianto di distribuzione dei carburanti.