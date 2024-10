San Florido, al lavoro per l’assegnazione dei posti delle fiere

CITTÀ DI CASTELLO - Si avvicina l’appuntamento con la celebrazione di San Florido. Lunedì 28, il Comune procederà all’assegnazione dei posteggi disponibili per le tradizionali fiere, che si svolgeranno dal 15 al 17 novembre. Gli spazi saranno ripartiti tra gli operatori commerciali interessati al piano terra della residenza municipale di piazza Gabriotti, seguendo l’ordine della graduatoria, partendo dal numero 1 sino al progressivo 200. Le assegnazioni avverranno durante l’intera giornata: dalle 9 con gli operatori fino al 50 in graduatoria, a seguire. In caso di impossibilità a partecipare, l’ambulante avente diritto potrà incaricare a rappresentarlo per la scelta del posteggio un’altra persona munita di apposita delega. L’Ufficio Commercio del Comune non riceverà deleghe per la rappresentanza nella scelta del posteggio, che dovranno essere pertanto depositate di persona al momento della convocazione. Considerate le assenze, il Comune invita a presentarsi per la scelta del posteggio anche i primi 5 operatori oltre i200, cioè fino al numero 205.