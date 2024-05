Salvini “lancia“ il sindaco uscente: "Possiamo rivincere al primo turno"

"Noi partecipiamo per vincere e non per giocare. A Foligno possiamo rivincere al primo turno e conto che la Lega sarà determinante in tanti Comuni come lo è stata in Regione in questi anni. Il paletto è vincere nel maggior numero dei Comuni". Così il ministro Matteo Salvini, segretario della Lega, in città per lanciare la volata alla riconferma del sindaco uscente Stefano Zuccarini, uno dei due sindaci leghisti in corsa nei Comuni sopra i 15mila abitanti. Accanto a lui, arrivato per la presentazione del suo libro ‘Controvento’, ci sono il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti e la governatrice Donatella Tesei, oltre alla squadra dei candidati della Lega. Lista in ordine alfabetico aperta da Federica Bagatti, consigliera uscente. Seguono Marco Baldoni, 61 anni, consulente; Decio Barili, avvocato e assessore uscente; Barbara Betti, farmacista; Francesca Carbonini; Davide Chianella, ingegnere; Simona Civile, impegnata in clinica veterinaria; Renato Colavita, imprenditore; Luigi Coppola, pensionato; Marco De Felicis, agente di commercio e consigliere comunale uscente; Giampaolo Eleuteri; Marco Farneti, imprenditore; Paolo Galli, dipendente di Vus e consigliere comunale uscente. Quindi l’assessore uscente Michela Giuliani; Cristina Iaquinto; Mauro Malaridotto, consigliere comunale uscente; Natalie Mostarda, avvocato e presidente del Consorzio Aeroporto; Riccardo Polli, capogruppo della Lega uscente; Paolo Ranieri, psicologo e psicoterapeuta; Sabrina Saccomanni, avvocato; Dario Signorelli, attivo nel mondo del motociclismo; Paola Silla; Patrizia Zolfanelli, pensionata; Stefano Vernaccia, farmacista. Tutti candidati gli uscenti, tranne Luciana Collarini e l’assessore Agostino Cetorelli. Dalla Tesei il ricordo delle tante attenzioni di Salvini per l’Umbria mentre il sindaco Stefano Zuccarini ha sottolineato l’importanza della "filiera" che ha unito fino ad ora il Comune, la Regione e il Governo. "Noi - ha detto Zuccarini - tagliamo i nastri perché facciamo le cose". Salvini ha toccato anche tematiche nazionali e oltre: "Vannacci ha combattuto l’Isis, è stato in Iraq e in Afghanistan non penso che abbia paura di qualche poco democratico manifestante a Napoli": così sugli scontri che si sono registrati tra la polizia e un gruppo di giovani che protestavano per la presenza del generale in città. "Non sono pentito di non essermi candidato alle europee - ha detto ancora – . Sono il segretario della Lega e faccio il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, le mie giornate sono belle piene".

Alessandro Orfei