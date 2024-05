Salviamo il verde del quartiere. No al Metrobus così concepito

Perugia Ben 792 firme: sono quelle raccolte dai residenti a sostegno della petizione “Salviamo gli alberi di via Chiusi dal Metrobus” per chiedere la modifica del percorso del Bus Rapid Transit (BRT) Linea Castel del Piano Fontivegge nell’area di Ponte della Pietra e la salvaguardia delle aree verdi condominiali. "La Linea BRT, per come è stata progettata, stravolgerà il quartiere, visto che prevede l’apertura della strada oggi senza uscita, l’ampliamento della carreggiata con la creazione di corsie preferenziali, la realizzazione di 4 piattaforme per le fermate, lunghe 20 metri e di 60 metri quadrati di superficie, comportando l’eliminazione di una fascia di aree verdi alberate lunga oltre 600 metri, ai lati della via, con oltre 100 tra alberi ad alto fusto ed arbusti", scrivono allarmati i residenti del quartiere. "Ci siamo visti calare il progetto sulle nostre teste senza la benché minima partecipazione e informazione: questo ci ha spinti alla mobilitazione e alla programmazione di una serie di iniziative, come l’organizzazione di assemblee pubbliche, la raccolta firme, la simbolica messa a dimora di una pianta di olivo in risposta al loro abbattimento, la richiesta di accesso agli atti e di incontri pubblici con il Comune".