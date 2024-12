Uomo salvato dal suicidio nella notte di Natale. Si era già stretto la corda al collo, appesa al ramo di un albero, quando i carabinieri sono riusciti a individuarlo e a salvarlo.

Nella serata di Natale alla Centrale operativa dell’Arma è arrivata la chiamata di un 43enne di nazionalità straniera, in apparente stato confusionale, che ha preannunciato intenzioni suicide. L’operatore ha provato subito a instaurare un dialogo con l’uomo, sia per comprendere quali fossero le ragioni alla base malessere, sia per trattenerlo in linea e, conseguentemente, diramarne le ricerche.

Nonostante l’uomo non avesse fornito nessuna indicazione sulla propria posizione, utilizzando il sistema di geo-localizzazione delle chiamate pervenute al 112, l’operatore della Centrale è comunque riuscito a restringere il campo delle ricerche alla località di Sambucetole di Amelia, dove è stata inviata la pattuglia di zona.

I militari, nel perlustrare l’area, hanno individuato a margine della carreggiata il 43enne che, nel frattempo, aveva già fatto scorrere una corda intorno al collo, facendone passare l’altra estremità sul ramo di un albero. Alla vista della pattuglia dell’Arma l’uomo si è lasciato andare di peso ma i carabinieri sono riusciti a sollevarlo afferrandolo dagli arti inferiori e così salvandogli la vita.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Terni, dove si trova ancora in osservazione ma comunque fuori pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il tentativo di suicidio sarebbe riconducibili a pregresse problematiche familiari, forse divenute o percepite ancor più pesanti nella notte di Natale.