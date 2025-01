Salute e comunità, psicologi in prima linea. Professionisti mobilitati anche nelle scuole

L’Ordine degli psicologi dell’Umbria accoglie in questi giorni i suoi nuovi iscritti e premia i professionisti con 20 e 30 anni di lavoro alle spalle. Oggi alle 10 al Park Hotel di Ponte San Giovanni un incontro che sarà anche occasione per parlare delle tematiche più attuali, come la figura dello psicologo di base ed i servizi di psicologia nel mondo della scuola. I nuovi iscritti (57 in tutto) reciteranno l’impegno solenne, una novità istituita nel 2014 dall’ordine umbro, che oggi conta oltre 1500 psicologi, di cui l’80 per cento donne. Oltre al benvenuto rivolto ai nuovi professionisti l’Ordine umbro, che in questi giorni vedrà rinnovare la dirigenza (le votazioni si terranno fino a domani), darà importanza anche al "riconoscimento del valore dell’esperienza", come sottolinea il presidente David Lazzari. "In queste occasioni - spiega Lazzari - si parlerà anche delle nuove prospettive della legge dello psicologo di base, una figura istituita in Umbria lo scorso ottobre e che adesso deve essere attuata e messa a regime". Per quanto riguarda il capitolo scuola, c’è in atto un protocollo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. E lunedì il presidente Lazzari incontrerà la presidente della Regione Stefania Proietti e il nuovo direttore salute e welfare Daniela Donetti.