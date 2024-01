Salutando il nuovo anno. Festa anche con la pioggia. Musica, luci e fuochi . Lo show ha funzionato

PERUGIA Festa bagnata, festa fortunata. Niente di meglio di questo antico adagio come auspicio per il nuovo anno. Eh sì il 2024 è iniziato sotto una pioggerella battente che ha tenuto a battesimo la notte di san Silvestro. Ma perugini e turisti non si sono arresi all’acqua: ombrelli aperti e cappucci calati in testa moltissimi hanno affollato il centro per brindare davanti al palco di piazza IV Novembre da dove è stata trasmessa la musica e da dove ha preso il via il count-down.

L’evento, gratuito, e organizzato dal Comune ha dunque attratto molte persone, soprattutto giovanissimi arrivati per ascoltare le note on stage di Goldsmith (hiphop), Mr Mara - Size (Pop, Radio, Italiana), We love 2000 - Afterlife (hits only anni 2000),

Mercoledì Rock - Roghers (rock and roll). A brindare al nuovo anno in piazza anche l’assessore al commercio Clara Pastorelli e il sindaco Andrea Romizi, presenti anche alcuni consiglieri e compenienti della Giunta. Luci e ledwall posizionati a diverse altezze sulla struttura del palco, che omaggiava l’opera di Burri Il Grande Nero, hanno creato un gioco di colori stupefacente, ravvivando l’atmosfera di festa.

"Abbiamo coinvolto Dj che operano sul territorio e con un repertorio che ha alternato diversi generi in modo da soddisfare target diversificati – racconta Gianluca Liberali di Mea Concerti srl -. Lo spettacolo è stato arricchito da effetti di luce e videoproiezioni su maxi schermi". "Su commissione della Mea Concerti srl, infatti, – riassume l’assessore Gabriele Giottoli - è stato composto un gruppo tecnico-creativo, che include Atmo e Orizzonte Nove (per la parte strutturale), Core servizi e Sps Audio (per l’allestimento tecnico audio, luci e video), definendo un progetto video-luci innovativo per un palco “verticale”". Caratteristica di questo fine anno sono stati anche gli spettacoli pirotecnici organizzati dai privati in tantisismi quartieri.