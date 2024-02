Salta ’Eurochocolate Spring’ al Frontone: evento rinviato al 2025

– Salta ’Eurochocolate Spring 2024’ ai Giardini del Frontone: edizione rinviata al 2025. A comunicarlo con post è stato lo stesso Eugenio Guarducci. L’evento era in programma dal 14 al 24 marzo al Frontone, ma non si farà. ’Colpa’ dell’eccessivo impegno causato dall’edizione di Eurochocolate ad Avellino, da poco conclusa, che ha scombinato date e piani. "Siamo stati presi in contropiede dal successo spropositato di Avellino – spiega Guarducci – Abbbiamo dovuto allungare la manifestazione di 4 giorni, c’è stata una sorta di crisi di crescita che ci ha colto in contropiede e ha richiesto uno sforzo organizzativo enorme. In 20 giorni, a questo punto, è impossibile organizzare l’edizione del Frontone: con l’amministrazione comunale abbiamo deciso di rinviare Eurochocolate Spring al 2025".

Questa scelta, ha aggiunto Guarducci, "ci consentirà di concentrare tutte le nostre energie fin da subito nella progettazione dell’edizione autunnale di Eurochocolate per celebrare nel migliore dei modi il trentennale".