Saldi bagnati, saldi fortunati: "Partenza sprint sotto la pioggia. La gente si è riavvicinata ai negozi"

Il vecchio adagio non si smentisca mai e anche in questo caso l’equazione sembra che sia tornata: “Saldi bagnati, saldi fortunati“. Eh sì, nonostante gli ombrelli aperti gli umbri non hanno rinunciato allo shopping. La conferma arriva dal presidente di Federmoda-Confcommercio Carlo Petrini. "Sinceramente - dice l’imprenditore - è stata una sorpresa un po’ per tutti. Le previsioni elaborate dal nostro Ufficio Studi erano buone, ma non ci saremmo aspettati questa partenza così effervescente".

Dunque negozi pieni e buoni affari per tutti sia in centro che in periferia. Ma a cosa è dovuto questo inizio così vivace?

"A nostro avviso hanno voluto dire anche i tanti eventi natalizia messi in piedi nei vari centri urbani. Perugia e tante altre città dell’Umbria in questi giorni sono bellissime, si respira un’aria di festa contagiosa. Atmosfera che ha trascinato anche lo shopping".

Il black friday, le vendite online: come stanno cambiando tempi e modi del commercio?

"Va detto che bisogna adeguarsi anche a queste novità. I tempi cambiano e il commercio è lo specchio della società. Quanto all’online, siamo rimasti ancora una volta sorpresi in maniera positiva... ".

E cioè?

"C’è stato un calo sensibile dell’e-commerce. Mai come in questo ultimo periodo la gente si è riavvicinata al negozio fisico, piuttosto che a quello virtuale".

Come se lo spiega?

"La gente ha capito il valore aggiunto del rapporto umano rispetto all’algoritmo".

Quanto spenderanno in media le famiglie per i saldi?

"Confcommercio stima che ogni persona spenderà in media circa 137 euro".

Che i saldi di fine stagione siano un’opportunità per tutti ne è convinto anche Paolo Mariotti, a capo del Consorzio Perugia In centro. "La stagione - osserva - non è stata favorevolissima. Pertanto ora bisogna approfittare delle svendite. Per noi commercianti un’occasione che ci permette di alleggerire il magazzino, ai consumatori di fare acquisti a prezzi convenienti. Confermo che il trend è buono. Questo perché siamo partiti in un momento in cui le città sono ancora in festa e piene di iniziative". I saldi andranno avanti fino al 4 marzo. Ma prima c’è anche l’appuntamento con lo Sbaracco.

Silvia Angelici