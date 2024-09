’Run For You Color’. Tutti a piedi o di corsa per sostenere la ricerca

Torna domenica 22 settembre la ’Run For You Color’. È la camminata a passo libero non competitiva a scopo benefico organizzata dal Rotary Club Gubbio in collaborazione con la ASD Gubbio Runners e il patrocino del Comune di Gubbio, arrivata alla sua decima edizione. E’ stata presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza di David Passeri, presidente del Rotary Club Gubbio, Marco Busto, Responsabile della Run For You Color, Michele Montedoro, Responsabile facente funzione Oncologia Usl Umbria 1 area nord e Carlotta Colaiacovo, assessore allo Sport del Comune di Gubbio. "Invito l’intera cittadinanza a partecipare, perché oltre ai benefici da un punto di vista fisico e sociale legato alla camminata, la presenza serve soprattutto per perseguire uno scopo solidale che può migliorare la qualità della vita di tante persone", ha commentato David Passeri.

Il ricavato di quest’anno verrà infatti devoluto all’Associazione Eugubina Lotta contro il Cancro (AELC), per contribuire all’acquisto di un dispositivo che contrasta la caduta dei capelli causata dalle cure oncologiche. Un dispositivo in grado di "ridurre il grado di alopecia rendendolo nullo o lieve in circa il 70% dei pazienti, con un’oscillazione che va dal 90% al 40% in base alla tipologia di trattamento utilizzata. Non ha un impatto diretto sulla guarigione ma lo ha sulla qualità della vita del paziente", ha aggiunto Montedoro. L’evento è aperto a tutti e anche per questa edizione si associa alla "Corri Gubbio", una gara podistica competitiva su strada organizzata dalla Gubbio Runners di 12 km che, come spiegato da Marco Busto, "avrà un percorso allungato rispetto alla camminata il cui percorso è di 4.5 km e attraversa il centro storico. Abbiamo cercato di creare meno disagi possibili per la viabilità chiediamo sin da adesso, a coloro fossero in transito nelle zone chiuse al traffico per la durata dell’evento, di pazientare e comprendere l’eccezionalità e l’importanza dell’evento".

Per chi vorrà partecipare, spiegano gli organizzatori, le iscrizioni apriranno alle ore 8 e la partenza è prevista per le ore 9:30, con una quota di partecipazione di 10 euro. Si può comunque versare anche un contributo aggiuntivo al numero Iban IT 80 A 0200 8384 8400 0029 457 620.

Federico Minelli