"Rumori sospetti. Erano i ladri. Di nuovo"

"Erano da poco passate le 21 quando abbiamo avvertito dei rumori sospetti dall’appartamento a piano terra dove abitano altri familiari (non presenti per fortuna). Erano i ladri che per la terza volta tentavano di entrare nella nostra casa massacrando, ancora, l’ennesima finestra. I ladri poi sono scappati perché nel frattempo è arrivata la pattuglia di polizia che avevamo chiamato e che ringraziamo per lo zelo e la gentilezza…". È lo sfogo di un tifernate nei social che racconta quanto accaduto qualche sera fa nella zona dei Pesci D’Oro (via Aretina verso il ponte del Tevere a Città di Castello).

I ladri hanno persino lasciato un paio di scarpe da ginnastica e un sacchetto che sarebbe dovuto servire per portare via l’eventuale provento del furto. Se in questo caso gli ignoti sono stati scoperti in tempo e messi in fuga, è andata peggio a un vicino di casa dell’uomo: qui la banda è riuscita a entrare approfittando dell’assenza dei proprietari, forzando una finestra. Una volta nell’abitazione hanno praticamente messo a soqquadro tutti gli ambienti, portando via qualche oggetto prezioso. Anche in questo caso il furto è stato denunciato alla polizia che sta indagando su queste ennesime segnalazioni.

Nei giorni scorsi proprio la polizia aveva arrestato una ragazza di appena 14 anni che, insieme a un complice minorenne, stava tentando di entrare in un appartamento in località Graticole, sempre a Città di Castello.