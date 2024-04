Rubano al ’Fai da te’. Denunciate due donne

CITTÀ DI CASTELLO – Due donne, una di 80 anni e un’altra di 42, sono state denunciate per aver rubato all’interno del negozio da bricolage materiale per lavori domestici, nascosto sotto il cappotto e dentro le borse. È accaduto a Città di Castello nei giorni scorsi e le due responsabili sono state individuate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione di una serie di indagini.

Le donne, peraltro già gravate da simili precedenti, risultano residenti nella provincia di Bologna e devono rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo, quando una commessa dell’esercizio commerciale specializzato nel "fai da te" a Città di Castello, contattava il Numero Unico di Emergenza 112 dopo aver bloccato – appena fuori dal negozio – le due donne, sospettate di aver preso della merce dagli scaffali, nascondendola per evitarne il pagamento. I militari dell’Aliquota Radiomobile erano intervenuti immediatamente e, dopo aver identificato le due donne, peraltro gravate da numerosi precedenti di polizia per analoghi reati, a seguito di un’attenta verifica, riuscivano a recuperare la merce asportata, del valore complessivo di oltre 110 euro, che era stata nascosta all’interno dei cappotti e delle borse.

I carabinieri, nel corso delle indagini, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza di cui è dotato l’esercizio, hanno acquisito gravi indizi in ordine alla responsabilità di entrambe, procedendo quindi alla denuncia per il reato del caso. La merce è stata restituita al titolare del negozio.