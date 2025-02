Ruba portafogli al market a una 81enne del posto

CITTÀ DELLA PIEVE - Ruba un portafogli al supermercato, la vittima una 81enne del posto. E’ stata bloccata e denunciata dai carabinieri di Città della Pieve, nella tarda mattinata di martedì, la donna sospettata di aver sottratto poco prima il portafogli di una cliente dell’esercizio commerciale. L’anziana vittima si è però accorta che le mancava il portafoglio in tempo, anche se la 44enne di origine romena aveva agito con grande destrezza nel sottrarglielo, così ha allertato i dipendenti del supermercato che hanno chiamato i carabinieri senza perdere di vista la presunta responsabile. I militari, guidati dal comandante di stazione, si trovavano fortunatamente poco lontano e sono intervenuti tempestivamente. Hanno bloccato la donna ancora nel parcheggio dell’esercizio commerciale e le hanno trovato il portafoglio ancora contenente 200 euro in contanti, carte di credito e carte bancomat nonché documenti di identità della vittima. Il tutto è stato immediatamente restituito alla malcapitata. La 44enne è stata denunciata per furto con destrezza.