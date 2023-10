Ruba la pistola al padre e minaccia un agente

TERNI Pregiudicata 40enne ternana arrestata dalla polizia con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltelli e armi da sparo. La donna, nota in Questura, ha telefonato alla squadra mobile prendendosela con un ispettore che a suo dire la faceva passare per un’informatrice della polizia. Gli agenti poco dopo hanno appreso dai carabinieri che la donna, a casa del padre, aveva rubato, oltre ad un bracciale e un orologio in oro, anche una pistola e due coltelli. E’ scattata una ricerca immediata che ha portato a individuare la donna in viale Brin dove, all’arrivo della polizia, stava insultando alcuni stranieri. Subito immobilizzata, non è mancata una colluttazione in cui è rimasto ferito, con una sospetta lesuione al menisco, proprio l’ispettore dell’antidroga a cui la 40enne aveva fatto inizialmente riferimento. Pistola e coltelli le sono stati subito tolti e sequestrati. La donna è stata arrestata e il giudice, nel giudizio per direttissima, ha disposto per lei l’obbligo di firma.