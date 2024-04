Rotta la conduttura del metano. Evacuate le abitazioni della zona

Durante lavori stradali in via della Repubblica è stata accidentalmente rotta la conduttura del metano che ha cominciato a fuoriuscire con una forza impressionante accompagnato da un rumore fortissimo e da un odore intenso: sono stati momenti di grande concitazione e preoccupazione nella tarda mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno in via della Repubblica, zona residenziale. Immediato l’allarme da parte degli operatori che hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi; sul posto anche la Polizia locale bastiola. Vista la situazione e anche il pericolo presente nell’area sono state fatte allontanare in un raggio di 400 metri, come smisura precauzionali gli abitanti di alcune abitazioni presenti nella zona più vicine al luogo dove si è verificata la rottura della tubatura. Bloccato anche il traffico, con il transito deviato nelle vie adiacenti.

I pompieri hanno poi provveduto alla chiusura delle utenze e alla misurazione degli indicatori del gas presente nell’area e far sì che i tecnici poi potessero intervenire per effettuare la riparazione del tubo danneggiato, di media pressione – particolarmente potente il getto della fuoriuscita del metano - e riportare la situazione alla normalità. I tecnici del metano hanno dapprima interrotto il flusso di gas grazie alle valvole presenti lungo la linea, così da poter intervenire in sicurezza. A quel punto hanno provveduto a ripristinare la linea intervenendo sul tratto danneggiato. Nel primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità, con il rientro nelle abitazioni delle persone evacuate e la ripresa della circolazione lungo l’importante via della Repubblica. In un contesto, quello bastiolo, in cui i lavori in corso su alcune vie, hanno cambiato e reso più complessa la viabilità. E’di questi giorni, a tale proposito, l’aggiornamento da parte del Comune sulle opere in corso. In via Roma, in particolare, ultimato il tratto attualmente in lavorazione, verrà spostato il cantiere da oggi per una nuova sottofase che durerà circa 4 settimane.

Maurizio Baglioni