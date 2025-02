Preghiere per papa Francesco, da Assisi il rosario in diretta streaming

Firenze, 25 febbraio 2025 – Si moltiplicano le occasioni di preghiera per papa Francesco, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, e ovviamente non potevano mancare le iniziative da Assisi.

"Invitiamo tutti a partecipare al rosario per Papa Francesco questa sera alle 18,55 in Chiesa Inferiore, con la speranza che le nostre intenzioni e la nostra preghiera possano portargli conforto e forza”, si legge sulla pagina Fb San Francesco d’Assisi. E per consentire a tutti di partecipare, il rosario sarà anche in diretta streaming.

Lumini sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II, al policlinico Gemelli, dove è ricoverato Papa Francesco (Ansa/Massimo Percossi)

Le preghiere dei frati francescani

"Preghiamo per Papa Francesco e lo aspettiamo ancora ad Assisi”, dice fra Marco Moroni, custode del Sacro convento di San Francesco. “Il mondo è in apprensione per le condizioni di salute di Papa Francesco e siamo in apprensione anche noi qui al Sacro convento” dice il religioso. “Cerchiamo di tenerci informati, ma soprattutto stiamo pregando per lui” aggiunge. “Siamo sicuramente in tanti a pregare per il Pontefice, tanti credenti, ma anche tante persone di buona volontà, non necessariamente credenti, che però riconoscono in Papa Francesco non solo un leader, ma davvero un testimone, una persona che si sta spendendo e si è spesa fino ad ora e speriamo possa ancora farlo per i temi grandi della pace, della solidarietà, della fraternità”, spiega il Custode.

"Noi da qualche giorno stiamo inserendo in tutti i nostri momenti di preghiera quella per il Papa, durante le celebrazioni eucaristiche, durante i Vespri, le Lodi” spiega il francescano. “In questi giorni molti fedeli che hanno raggiunto la Basilica ci hanno trasmesso la loro preghiera per il Santo Padre” racconta ancora il Custode. “Il loro desiderio – aggiunge – è di vedere ancora Papa Francesco in mezzo a noi, con la sua capacità, con le sue forze, perché è un uomo che ha avuto tanti momenti in cui ha avuto delle difficoltà, ma poi è bello vederlo riprendersi e glielo auguriamo davvero tanto”.

Gli auguri dalla Regione

Peraltro proprio oggi dall’Umbria sono arrivati gli auguri a Papa Francesco dalla presidente della Regione Stefania Proietti: glieli ha rivolti intervenendo nell’Assemblea legislativa sulle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte della morte del Santo di Assisi. “Parlando di San Francesco, sicura di farmi interprete di ognuno di noi e dell'Umbria intera, esprimo un sentimento di buon augurio a Papa Francesco che proprio del nostro santo porta il nome”, ha sottolineato Proietti.