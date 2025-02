Assisi prega per Papa Francesco: "Si ristabilisca presto e trovi sollievo nella sua sofferenza"

Recita del Santo Rosario, ieri pomeriggio, nel Santuario della Spogliazione per la salute di Papa Francesco. Lo ha presieduto monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, raccogliendo l’invito rivolto dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) alle comunità ecclesiali a pregare per il Sommo Pontefice. "Dalla città di San Francesco, nelle sue Basiliche, luoghi di culto e in particolare e dal Santuario della Spogliazione dove è sepolto il Beato Carlo Acutis che il Santo Padre canonizzerà il 27 aprile - dice il vescovo Sorrentino - si innalza forte la nostra preghiera per il Papa perché trovi sollievo nella sua sofferenza, sperimentando la solidale vicinanza della comunità cristiana, e perché ristabilito in salute, continui la sua missione a servizio della Chiesa".

Una preghiera sentita anche in considerazione del forte legame di Papa Francesco - il primo pontefice ad assumere il nome del Santo Poverello – con Assisi città che lo ha accolto in ben sei occasioni: il 4 ottobre 2013 (pochi mesi dopo la sua elezione, per una visita pastorale intensissima, toccando tante realtà cittadine, francescane, religiose e legate agli ‘ultimi’), il 2 agosto 2016, il 20 settembre 2016, il 3 ottobre 2020, il 12 novembre 2021, il 24 settembre 2022. Inoltre il vescovo Sorrentino ha annunciato che, in considerazione delle condizioni di salute del Santo Padre "che meritano tutta la nostra attenzione e preghiera", la presentazione del suo libro "Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali non fotocopie", edito da Edizioni Francescane italiane, in programma martedì 25 febbraio nella sala conferenze della Comunità di Sant’Egidio a Roma è stata rinviata.

Maurizio Baglioni