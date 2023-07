’’Rock a tutta birra’’, si parte Musica live, dj set e gastronomia

ORVIETO – Dieci serate di musica live, dj set e stand enogastronomici per l’edizione 2023 di ’’Rock a tutta birra’’, la manifestazione organizzata dall’omonima associazione culturale che si terrà da stasera fino al 15 luglio nei giardini pubblici di Sferracavallo. In programma tributi ai grandi protagonisti del rock italiano e internazionale ogni sera accompagnati da una proposta di birre artigianali. Sul palco la musica degli Oasis con i "Supernova" (6 luglio), Lady Gaga con l’"Art Pop Lady Gaga show" (9 luglio), gli Iron Maiden con i "Prisoners of Dream" e Vasco Rossi con la "Blasco Anthology". E poi ancora i Doctor Krapula, i Mandalamarra e Jovanotte. Tra gli ospiti delle serate dedicate alla musica dance Justpala, Stefano Sabatini vocalist, Davide Loconte, Lady Janet Voice, Debla on tour e Dj Shorty da Radio m20. Dopo i controlli effettuati nella zona per il corretto svolgimento in sicurezza dell’evento, è stata chiusa la passerella pedonale in legno che collega i giardini pubblici di via Po a Sferracavallo e la zona dell’Oasi dei Discepoli sulla strada di Rocca Ripesena.