Rocco Girlanda annuncia il supporto di Presciutti Cinti

GUBBIO - Le forze politiche sono impegnate nella definizioni delle varie liste. Non mancano ritorni. L’avvocato Francesco Gagliardi, candidato nelle comunali del 2014, ha annunciato di candidarsi per FdI "a sostegno convinto di Vittorio Fiorucci sindaco" che "interpreta il sentimento di discontinuità, comune alla maggioranza degli eugubini. Mi candido aderendo ai numerosi inviti che mi sono stati rivolti". L’onorevole Rocco Girlanda annuncia il supporto di Marzio Presciutti Cinti, già candidato a sindaco nel 2119 per il centrodestra, poi trasferitosi in Azione. "Il nostro progetto civico si amplia" ha annunciato Girlanda che dà il "benvenuto a Marzio e a tutti gli amici di Azione che come noi, in questa fase, rinunciano a simboli politici per impegnarsi senza remore in un grande progetto esclusivamente civico per il bene della nostra Gubbio". La coalizione Gubbio Futura, guidata da Leonardo Nafissi, ha scelto di mettere "Il territorio al centro - Passeggiate per ascoltare e trasformare", per offrire a tutti di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per la comunità.