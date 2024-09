Un gran finale a Roccacinema, la rassegna estiva al Teatro della Rocca di Castiglione del Lago organizzata da Lagodarte Impresa Sociale. In attesa di tornare al Nuovo Cinema Caporali, stasera alle 21.15 verrà proiettata la versione restaurata di “Sbatti il mostro in prima pagina” di Marco Bellocchio del 1972 con la straordinaria e indimenticabile interpretazione di Gian Maria Volonté nel trentennale della scomparsa, avvenuta in Grecia il 6 dicembre 1994 (ingresso 3,50 euro). "Una buona stagione per Roccacinema 2024 – spiega il presidente di Lagodarte Piero Sacco – soprattutto per gli ottimi risultati dei blockbuster “Inside Out 2” e “Cattivissimo me 4”".