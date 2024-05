Roberto Settimi ’motore’ dal 2000

Beato tra le donne. A scrivere la storia di questa società prevalentemente al femminile, ma più in generale la storia della ginnastica umbra è stato un uomo. Roberto Settimi attuale presidente de La Fenice, da qualche anno è anche il presidente di Federginnastica Umbria. Ha iniziato a Spoleto nei primi anni del 2000 con un evento esibizione riservato alle migliori ginnaste del mondo. Nel 2012, per la prima volta, il campionatodi A1 è approdato al palasport di Perugia ed ora nel ruolo di presidente regionale è impegnato anche sul fronte dell’impiantistica: in Umbria mancano palestre per l’artistica, mentre per la ritmica, soprattutto per i grandi eventi, deve fare i conti con gli altri sport.