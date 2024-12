Roberto Cocchieri nuovo presidente della Federazione

Roberto Cocchieri è nuovo presidente del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Cocchieri, è stato eletto a conclusione dell’Assemblea Elettiva e rimarrà in carica per il quadriennio 2025 – 2028. Cambio al vertice ma piena continuità di intenti rispetto all’operato di Massimo Alunni e del suo gruppo di lavoro negli ultimi quattro anni, in cui il movimento ha dato significativi segnali di vitalità.

Il neo-numero uno del pedale regionale sarà affiancato per i prossimi 4 anni dai vicepresidenti Lucio Saccarelli ed Ernelio Massarucci e dai consiglieri Ornella Cosenza e Riccardo Belia, con il prezioso supporto di Alberto Stefanecchia e Valentino Adriani, eletti a fine novembre alla guida rispettivamente dei Comitati Provinciali di Perugia e Terni.

L’obiettivo del nuovo consiglio regionale sarà quello di dare ulteriore impulso al percorso virtuoso intrapreso nell’ultimo quadriennio dal CR Umbria. Sotto la presidenza di Massimo Alunni il movimento, grazie in primis al fondamentale operato delle società, è infatti rifiorito soprattutto a livello di risultati.

"Al di là della soddisfazione per questo ambito incarico – ha commentato Cocchieri - sono contento per la risposta delle società in questa fase di rinnovo delle cariche. Assemblea molto partecipata e questo consentirà a tutto il consiglio di operare con un mandato molto forte". C.Lu.