Rivitalizzazione del centro. Parcheggi gratis per quattro sabati di fila

Parcheggi gratis lungo le ‘strisce blu’ del centro per i prossimi quattro sabati. È l’iniziativa del Comune, presentata dal neoassessore al commercio, Elisabetta Ugolinelli, e dal presidente di Confcommercio, Aldo Amoni, insieme a gran parte del direttivo dell’associazione. L’iniziativa si riferisce ai sabati 17, 24 e 31 agosto e 7 settembre ma potrebbe anche essere prolungata. "Vogliamo far tornare Foligno ad essere la principale città commerciale della regione e questa iniziativa è un primo segnale di vicinanza ai commercianti", sottolinea Ugolinelli. Un software renderà i parcometri dei parcheggi gestiti dal Comune inservibili e gli utenti potranno così parcheggiare. Soddisfatto Amoni: "Insediata la nuova amministrazione, abbiamo messo sul piatto molte iniziative e richieste. Ho chiesto di fare qualcosa per la Tari e capiremo cosa si potrà fare. Ho chiesto anche di affrontare la questione affitti dei locali comunali e privati. In primo luogo serve una cabina di regia per il commercio e l’economia. Sono molto soddisfatto e ringrazio l’amministrazione perché il sindaco ha dato l’ok a questa creazione. C’è molta attenzione al terziario e molta disponibilità e questo è importante, soprattutto alla luce di un settore, come per esempio quello dell’abbigliamento, che è in crisi profonda". Sul piatto degli uffici comunali ci sono anche iniziative per puntare a far acquistare di più in centro, come i mercati periodici. L’obiettivo è riportare in centro storico vita e attività. Sottolineato che siano ormai pochi i cittadini che continuano a usufruire del centro s per le proprie attività, la priorità è dunque riportare il lavoro in centro con sgravi e incentivi.

Alessandro Orfei