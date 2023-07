Riverock Festival infiamma Assisi C’è Daniele Silvestri alla Rocca

Ancora un festival illumina l’estate umbra dello spettacolo. Con il concerto di Daniele Silvestri, si apre gioverdì il “Riverock“ uno dei momenti più attesi del cartellone culturale di Assisi, che fino a domenica approda nel luogo più evocativo del territorio, la Rocca Maggiore, e torna nella forma originaria, nell’arco di un unico fine settimana. E su quattro serate, due saranno a ingresso gratuito. "Abbiamo scelto – dice Jacopo Cardinali, direttore artistico e presidente dell’associazione Riverock – di tornare a un’idea di festival più sincera, più sostenibile, più aperta ed accessibile a chiunque abbia voglia di tornare a goderne insieme a noi".

Il cartellone, allora. I due appuntamemnti con ingresso a pagamento saranno quelli d’apertutra e di chiusura. Giovedì 20 luglio è atteso Daniele Silvestri che dopo il successo della tournée teatrale, torna ad alzare il volume e porta a Riverock, in esclusiva per l’Umbria, il suo “Estate X” tour: nuovissimo show che vedrà il ritorno delle amate chitarre elettriche, dei brani più coinvolgenti e serrati della sua carriera e sarà l’occasione per presentare al pubblico i brani del nuovo album “X”. Silvestrì sarà preceduto da Bianco, special guest.

La serata finale, domenica 23, vedrà l’area della Rocca Maggiore riempirsi della musica e dei colori del Teenage Dream, uno degli show ispirati agli anni 2000 più in voga del momento, che sta conquistando i cuori di migliaia di persone e arriva in esclusiva regionale. A ingresso libero sarà invece la serata di venerdì 21 con il concerto della “Lovegang 126“, collettivo composto da alcuni dei massimi esponenti della scena hip-hop italiana: Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Ugo Borghetti e Nino B. Presenteranno “Cristi e Diavoli”, il loro primo album ufficiale, a seguire ci sarà l’aftershow “Friday I’m in Riverock”, in collaborazione con l’Urban Club di Perugia. Sempre a ingresso gratuito, sabato 22, il un doppio show di artisti di riferimento della scena alternative e cantautorale italiana: Maria Antonietta con il suo show rock e Dente con un concerto che ripercorre la sua carriera. All’interno dell’area festival saranno presenti aree food & drink e relax e sarà attivato il servizio navetta gratuito. I biglietti sono in prevendita su circuiti Ticketone, TicketItalia e TicketSms, per i concerti ad ingresso gratuito è necessario prenotare il biglietto su www.riverock.it.

S.C.