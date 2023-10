Ritrovato dai carabinieri a Orvieto: 88enne si allontana da casa

Grande preoccupazione domenica mattina per l’improvvisa scomparsa di un uomo di ottantotto anni anni, affetto peraltro da varie patologie, che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanato dalla sua abitazione, a Ciconia, senza che i familiari se ne accorgessero. Ma quando la scomparsa si è palesata, immediato è statom l’allarme lanciato dai parenti ai carabinieri che hanno concentrato le ricerche nella zona tra via degli Aceri e via delle Magnolie, cioè nell’area limitrofa alla casa dell’anziano. L’intervento tempestivo dei militari ha infatti evitato che l’uomo potesse allontanarsi troppo dalla propria abitazione, renedendo le ricerche ancor più difficili. Una pattuglia della stazione di Allerona lo ha infatti rintracciato mentre stava camminando lungo strada e l’ha riaccompagnato a casa. L’uomo si trovava in buone condizioni, tanto da non richiedere ulteriori verifiche mediche.