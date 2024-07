"Ritorno in Piattaforma". Ecco il cinema all’aperto

UMBERTIDE – Con "Ritorno in Piattaforma" ha riaperto i battenti, dopo una fasi di ristrutturazione, uno dei luoghi storici del divertimento umbertidese. Giovedì scorso con il di Marco Bellocchio "Sbatti il mostro in prima pagina" il debutto della rassegna dedicata al cinema all’aperto. Ad inaugurare la manifestazione la vicesindaco Annalisa Mierla (in foto con i responsabili Luca Benni e Matteo Cesarini) che ha detto: "Siamo felici che questo importante luogo storico sua tornato ad essere uno spazio di condivisione di eventi e bei momenti e che sarà uno dei centri pulsanti della vita associativa e culturale. Stiamo restituendo alla città uno splendido spazio multifunzionale in uno dei luoghi più amati, dopo uno strappo totale con il passato". Due gli interventi del Comune, uno di 80 mila euro (finanziato dal Gal Alta Umbria) che ha visto la sistemazione dell’arena esterna della struttura e poi una serie di lavori di ristrutturazione (impianti elettrici e idraulici il rifacimento dei bagni, ammodernamento di locali acquisizioni di forniture) per 195 mila euro, erogati dalla Regione grazie ad un progetto specifico presentato dall’ente, capofila di un gruppo di associazioni e soggetti interessati. Ad oggi è in corso il bando per l’affidamento della nuova gestione della struttura. A gestire la rassegna l’associazione Anonima impresa sociale, con un programma denso tra anteprime, classici restaurati, nuove uscite e ospiti importanti. Pa.Ip.