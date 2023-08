Ritmi prog al Trasimeno Gran finale del Festival

Gran finale oggi per il “Trasimeno Prog Festival“, manifestazione che per il quarto anno accende i riflettori sul “progressive rock” a livello regionale e nazionale, in equilibrio tra tradizione e innovazione. Dopo l’anteprima ai Giardini del Frontone a Perugia, il festival si è spostato alla Rocca Medievale di Castiglione dove oggi scende il sipario con un doppio concerto, dalle 20.30.

La serata si apre con la nuova formazione “Furio Chirico’s The Trip” (nella foto) che presenterà l’album “Equinox“ uscito lo scorso anno, oltre a una rivisitazione del repertorio dell’originale gruppo The Trip, che vedeva tra le sue fila lo scomparso tastierista ligure Joe Vescovi, un giovane Ritchie Blackmore (in seguito con i Deep Purple) e lo stesso Chirico alla batteria. Per finire un fiore all’occhiello della manifestazione con gli “Ancient Veil” del fiatista Edmondo Romano nell’anteprima nazionale assoluta del nuovo album della formazione, in uscita in autunno. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketItalia, con informazioni e prenotazioni al numero 338.4329951, mail: [email protected]

Non solo concerti. però. Tutta Castiglione si anima al ritmo del prog con le iniziative collaterali. Per la sezione dei libri dedicati al mondo della musica, nel pomeriggio in piazza Meoni si tiene la presentazione del libro di M. Deborah Farina “Osannaples“, romanzo rock di un sogno psichedelico poi sul palco della Rocca l’assessore alla cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano presenterà il suo libro “Nazione pop; l’idea di patria attraverso la musica”.

E per gli appassionati non manca la possibilità di fare acquisti con la terza “Fiera del disco” allestita in piazza Gramsci.