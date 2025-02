Rissa e sangue a Fontivegge. Quattro arresti, tre feriti. Caccia agli altri responsabili

Quattro sono stati arrestati. Ma le persone coinvolte nella rissa di domenica mattina, tra piazza del Bacio e la stazione di Fontivegge, erano di più. Forse una quindicina. Molti dei protagonisti del violento confronto tra gruppi vengono immortalati nei video che circolano sull’episodio. Dare un nome a quelle figure è compito degli investigatori della squadra mobile che puntano a identificare le diversi soggetti coinvolti e ad attribuire le rispettive responsabilità nel violento confronto a calci, pugni e bottigliate che ha animato la domenica mattina dei residenti del quartiere. Alcuni dei quali si sono ritrovati a essere involontari testimoni, in alcuni casi, secondo quanto riferiscono, anche invitati in maniera più o meno minacciosa, a voltarsi da un’altra parte e non immischiarsi in quello che stava accadendo. Ancora un grave episodio in quel perimetro di territorio su cui da tempo è focalizzata l’attenzione e per la cui sicurezza, su costante sollecitazione dell’associazione Progetto Fontivegge e di altre realtà analoghe, istituzioni e forze dell’ordine si stanno battendo. Tanto da essere, Fontivegge, all’ordine del giorno di una seduta dedicata del Comitato per l’ordine e la sicurezza, da cui sono emerse necessità e volontà di intensificare i controlli. Cosa che è avvenuta con una serie di servizi speciali che si sono ripetuti nelle ultime settimane. Senza che questi potessero avere la bacchetta magica e far scomparire le criticità. Problema che, lo ha sottolineato anche il prefetto Armando Gradone, "Perugia supererà se non domani dopodomani perché ha inquadrato l’obiettivo". Allo stesso tempo, Fontivegge e sicurezza sono campo di scontro politico, con l’opposizione che torna ad attaccare l’attuale giunta su impiego e dotazioni della polizia locale.