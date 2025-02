Risparmio energetico. L’adesione della Vus

SPOLETO Per il secondo anno consecutivo, Valle Umbra Servizi partecipa all’iniziativa nazionale “M’Illumino di meno“, promossa da Rai Radio 2 con Caterpillar, per sensibilizzare sull’uso responsabile dell’energia e la sostenibilità ambientale. Oggi, in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, Valle Umbra Servizi spegnerà l’illuminazione delle insegne esterne della sede legale di Spoleto in via Busetti 38/40 e della sede di Foligno in viale IV Novembre per tutta la notte. Inoltre, le luci esterne degli stessi edifici rimarranno spente dalle 19 alle 22. "Questa scelta simbolica vuole ribadire l’impegno concreto dell’azienda nella promozione di comportamenti sostenibili, in linea con il decalogo di M’Illumino di meno, che invita a ridurre gli sprechi energetici e adottare pratiche più responsabili", spiega Vus. "Prendere parte a questa iniziativa è un segnale importante del nostro impegno nella transizione ecologica – il direttore generale Marco Ranieri – Ognuno di noi, con piccoli gesti quotidiani, può fare la differenza per un futuro più sostenibile".