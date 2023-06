Risparmi e meno debiti Magione, comune virtuoso

MAGIONE – "Malgrado un anno caratterizzato da fattori straordinari, Covid e guerra in Ucraina, il rendiconto 2022 mette in evidenza un comune sano, con i conti in ordine e un importante risultato di amministrazione" afferma il vicesindaco con delega al bilancio del Comune di Magione, Massimo Lagetti, commentando la recente approvazione in consiglio comunale del bilancio per l’esercizio comunale dello scorso anno che vede un avanzo di circa un milione di euro utilizzabile in tutte le spese in conto capitale garantendo, quindi, ulteriori investimenti sul territorio per l’ anno in corso e gli anni a venire. "Un risultato – prosegue – molto significativo che rispetta la volontà dell’amministrazione di agire ancora con estrema prudenza dato lo scenario politico economico internazionale, finalizzata a garantire stabilità economica ed evitare impatti negativi sulla gestione attuale e futura". Un dato particolarmente positivo, che attesta questa attenzione al futuro dell’ente, è il trend che vede in continua riduzione la percentuale di indebitamento legata ai mutui che si assesta nel 2022 al 0,46% mentre per il 2021 era allo 0,59% a fronte del 10% massimo consentito agli enti pubblici.