"Risorse importanti a infrastrutture e cultura"

- E continua tra le forze di maggioranza e opposizione, il dibattito sul Bilancio preventivo del Comune appena approvato. Francesca Pasquino (Partito democratico) ha parlato di "bilancio equilibrato". Nel merito ha segnalato che "risorse significative vengono riservate alla manutenzione delle infrastrutture (strade, parchi, scuole, biblioteche, centri sportivi), all’inclusione sociale, all’innovazione ed al potenziamento delle tecnologie ed infine alla cultura. In sostanza un bilancio redatto con attenzione alla gestione responsabile delle risorse e senza tagliare servizi nonostante l’ingente riduzione dei trasferimenti statali". Leonardo Varasano (Progetto Perugia) ha spiegato invece si tratta di un "bilancio di transizione che va in continuità con quello della passata amministrazione apportando alcune novità. Ciò è frutto del risanamento dei conti operato dalla scorsa giunta. Altre note positive ereditate sono art bonus ed il programma opere pubbliche, sostanzialmente confermate dalla giunta Ferdinandi". Tra le novità apprezzate da Varasano si colloca "il metodo utilizzato in commissione per approfondire la pratica, pur essendo mancata la partecipazione con la città". Dunque per Varasano "un bilancio che evidenzia le permanenze del passato, va in continuità con esso (fondi per la cultura compreso Perugia 1416) e contiene alcune novità, non tutte condivisibili (aumento multe e spese di trasferta)".