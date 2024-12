Riqualificazione del torrente Feo, respinto il ricorso Il Tribunale delle Acque dice “no“ alla Comunanza

GUALDO TADINO - Il ricorso presentato dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese contro il nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Umbria il 18 ottobre 2022 per il progetto di riqualificazione del torrente Feo è stato respinto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; che ha condannato l’ente gestore delle terre collettive a pagare le spese legali. La Comunanza afferma che "tale sentenza è tuttavia fondamentale, poiché induce l’agenzia del demanio a ripensare attentamente ad emettere un provvedimento finale che contenga la sdemanializzazione di terreni che demaniali non sono. Su questo la sentenza è molto chiara e contiene indicazioni nel caso in cui questo errore fosse commesso. I terreni che appartengono al patrimonio collettivo non si possono in alcun modo sdemanializzare". E ribadisce la volontà di dialogo "per il bene di tutti i gualdesi".