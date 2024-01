Riqualificazione ancora ferma al palo

SPOLETO Per la riqualificazione del Palatenda di via Laureti ci sarà ancora da attendere. Non è ancora ufficiale, ma il bando pubblicato di recente dal Comune per assegnare i lavori e la gestione dell’impianto sportivo utilizzato dalla Usl come Centro vaccinale durante la pandemia, è andato di fatto deserto. Per la precisione avrebbe presentato la domanda, ma incompleta, solo la “PalaSport Spoleto“, ovvero il soggetto che ha proposto al Comune il project financing per la riqualificazione dell’impianto a fronte di una concessione trentennale. L’intervento prevede un investimento di circa 600mila euro per la riqualificazione, la realizzazione di quattro campi da padel, due palestre da mettere a disposizione delle scuole e del Comune ed un area ristoro. Palasport Spoleto ha già investito diverse migliaia di euro per la redazione del progetto e a quanto pare intende proseguire nell’iter per l’assegnazione.