Ripartito l’impianto di Casone. Finiti i lavori di revamping costati quasi cinque milioni

È ripartito ieri l’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (Tmb) di Valle Umbra Servizi, situato in località Casone nel comune di Foligno, dopo un importante intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento funzionale. Attivo dal 1994 e conosciuto dagli addetti ai lavori anche come impianto di “trattamento a freddo“, il Tmb è il luogo in cui i rifiuti urbani indifferenziati vengono sottoposti a trattamenti meccanici e biologici per ridurne il volume e stabilizzare la frazione biodegradabile, consentendo il recupero dei metalli. L’impianto occupa una superficie di 4 ettari e riceve tutti i rifiuti indifferenziati provenienti dai 22 comuni del territorio servito. Il progetto di revamping, redatto nel giugno 2024, ha visto l’avvio dei lavori a ottobre dell’anno scorso e la riconsegna della struttura a marzo 2025. L’intervento ha riguardato in particolare gli impianti tecnologici, con il rifacimento delle linee di selezione e di biostabilizzazione, la sostituzione e l’adeguamento del carroponte di carico, dei nastri trasportatori e degli impianti elettrici. Sono state inoltre realizzate nuove vasche prefabbricate e potenziato l’intero impianto antincendio. Numerosi anche i miglioramenti funzionali: l’installazione di lame d’aria per il contenimento delle emissioni, l’installazione di due torri di lavaggio dell’aria esausta e dei sistemi di aspirazione per il contenimento degli odori ha rafforzato i presidi ambientali, mentre l’adozione di motori di ultima generazione ha consentito un significativo efficientamento energetico. Le linee sono state inoltre semplificate per facilitare le operazioni di manutenzione e migliorare la sicurezza per il personale operativo. Il valore complessivo dell’intervento, interamente finanziato da Valle Umbra Servizi, ammonta a circa 4,7 milioni di euro.