FOLIGNO Cambio della guardia a casa del Rione La Mora. Ufficializzato infatti il nuovo Generoso, che per le prossime Quintane sarà il cavaliere aretino Adalberto Rauco. "Il Consiglio tutto crede fortemente nella sua determinazione e nelle qualità dimostrate fino ad ora. Benvenuto soldato", scrive il Rione del Gelso. Rauco nell’ultima Quintana aveva vestito i panni del Fedele di Croce Bianca ma proprio il Rione aveva ufficializzato pochi giorni fa la cessazione del rapporto, come era nell’aria. Le voci quintanare narrano che il Croce Bianca abbia messo gli occhi addosso a Lorenzo Melosso, che nel frattempo aveva mollato il Badia. Il ritardo nell’ufficializzazione dei rapporti tra Melosso e il Croce Bianca, fa pensare però ad una difficoltà nella gestione del rapporto esistente proprio con il Badia. L’accordo va trovato a tre e non sembrerebbe essere facile. Il Rione Badia, d’altro canto, ha pescato fuori dai circuiti andando ad assoldare il marchigiano Davide Dimarti, reduce da buone performance proprio alla Quintana di Ascoli. Confermatissimo il pluripremiato Luca Innocenzi al Cassero e non dovrebbero esserci dubbi neanche per il campione in carica, Mattia Zannori all’Ammanniti. Intanto, ottobre sarà un mese di prove al Campo de li giochi per il Master.