Rinnovate le Rsu alla Coop Centro Italia

CASTIGLIONE DEL LAGO Esprime "grande soddisfazione" la Filcams Cgil di Perugia e Terni per il risultato ottenuto alle elezioni per il rinnovo delle Rsu di Coop Centro Italia in Umbria. La Filcams Cgil si conferma primo sindacato nella più grande azienda di distribuzione cooperativa dell’Umbria. Nella provincia di Perugia hanno votato 686 lavoratori su poco meno di mille aventi diritto e Filcams ha ottenuto 533 voti e 52 delegati Rsu su 74, risultato che ha permesso al sindacato di ottenere il 78% dei consensi. Uiltucs Uil ha invece fatto registrare 22 delegati Rsu e 153 voti. Il voto ha riguardato i negozi della provincia e il magazzino di Castiglione del Lago. Per quanto riguarda la provincia di Terni sono stati 178 i votanti sui 223 aventi diritto e Filcams ha ottenuto 129 consensi e 10 delegati Rsu di cui sei donne e quattro uomini, mentre 4 delegati Rsu sono andati a Uiltcs. "Questo importante risultato – così il sindacato–, che le lavoratrici e i lavoratori ci hanno affidato, ci consegna una grande responsabilità e ci spinge nel continuare a impegnarci sempre più nella difesa dei diritti e dei livelli occupazionali, tanto più, in una fase delicata come quella della fusione tra Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno".