Ringhiera divelta da auto. Da tre anni è ancora così. Protesta dei residenti

La ringhiera fu divelta a giugno 2021 da un’auto che andò fuori strada. A distanza di tre anni ecco la situazione. Siamo in via dei Filosofi nelle vicinanze del Poliambulatorio di piazzale Europa. Tre anni sono passati e il cantiere comunale, nonostante le segnalazioni dei residenti, poi riprese anche dai giornali, non è ancora riuscito a riparare il parapetto. L’associazione di quartiere Filosofiamo torna alla carica: "Speriamo che la nuova amministrazione si ricordi di sostituire la ringhiera".