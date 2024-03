Rilascio dei passaporti. La questura cambia le procedure

La Questura, per soddisfare le numerose richieste per il rilascio del passaporto, ha modificato la procedura di prenotazione on-line tramite l’Agenda Passaporto, ampliando la disponibilità e prevedendo un’agenda aggiuntiva per i casi di urgenza. È stato disposto, inoltre, un ampliamento degli orari di apertura dell’Ufficio. Dal 19 marzo, la richiesta dovrà essere effettuata solo mediante l’Agenda Passaporto, il servizio online raggiungibile dal sito https://www.passaportoline.poliziadistato.it utilizzando Spid o Cie. Il sistema, oltre all’inserimento della domanda, consentirà di scegliere il giorno e l’ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali. Il ritiro potrà essere effettuato martedì, giovedì, sabato, dalle 9 alle 13. La prenotazione tramite Agenda costituirà l’esclusivo metodo per fissare un appuntamento. Per il rilascio entro 30 giorni: l’utente dovrà prenotare un appuntamento on-line nell’agenda prioritaria (dedicata alle urgenze), compilare e stampare un’autocertificazione, dichiarando i motivi dell’urgenza. Per il rilascio entro 15 giorni: l’utente dovrà stampare l’autocertificazione, corredata da documentazione attestante l’urgenza da presentare in Questura nei giorni di apertura. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì, 9-13 e 15-18. Solo per Assisi, Foligno, Spoleto e Città di Castello l’utenza potrà continuare a fruire delle aperture straordinarie: la prossima martedì 16 aprile, 8-12. Mail all’indirizzo: [email protected].