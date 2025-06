Sogepu, bilanci e nomine. Il “caso“ torna nell’agenda del Consiglio comunale

Il caso Sogepu finisce di nuovo al centro dell’agenda cittadina in questi primi giorni d’estate. Domani si parlerà (anche) dell’azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti nel corso del consiglio comunale, mentre giovedì 26 giugno si riunisce la commissione controllo e garanzia per dirimere l’intricata questione legata ai bilanci, ai rapporti con Sogeco e alle vicende legali dell’ex amministratore unico Cristian Goracci.

Primo appuntamento domani quando durante il consiglio comunale (doppia seduta, la prima al question time, poi ordinaria) il sindaco Luca Secondi risponderà alla consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) sulle decisioni relative ai bilanci di Sogepu-Sogeco e sulla nomina dell’amministratore unico di Sogeco. Il riferimento è a quanto accaduto qualche settimana fa: dalla guida di Sogeco (società formata da Sogepu ed Ece per la gestione dei rifiuti d’ambito, ndr) su richiesta del socio di maggioranza Ece, è stata revocata dall’incarico di amministratrice unica Maria Luisa Santella -nominata appena sei mesi prima- in un momento delicato per la governance dell’azienda. Alla guida della società è stato contestualmente nominato Salvatore Santucci. Durante l’assemblea il socio di minoranza, cioè Sogepu, aveva espresso voto contrario alla revoca, manifestando "pieno apprezzamento per l’operato della dottoressa Santella" e giudicando la decisione di sostituirla "priva di motivazioni valide".

Chiarimenti sul caso sono quindi stati chiesti da Arcaleni e finiranno al vaglio anche della commissione “Controllo e garanzia“ convocata dal presidente Roberto Marinelli per il 26 giugno alle 17. All’ordine del giorno il bilancio di Sogepu, i rapporti economici tra questa e Sogeco; infine chiarimenti in merito alla posizione e alle eventuali azioni a tutela della società attorno al caso dell’ex amministratore unico Goracci finito nell’inchiesta della guardia di finanza.