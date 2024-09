“Rigenerazione e resilienza urbana e territoriale”. Debutta il nuovo master

Un nuovo Master in “Rigenerazione e resilienza urbana e territoriale” all’Univeristà per Stranieri. L’imminente pubblicazione del bando è stata annunciata in occasione del convegno “Energie rinnovabili e paesaggio: un matrimonio possibile?”, dal professor Francesco Asdrubali, ordinario di Fisica Tecnica Ambientale e prorettore dell’UniStranieri. Il percorso formativo, nell’ambito del “progetto Fenice”, mira a creare figure professionali capaci di gestire i complessi processi di rigenerazione urbana e territoriale.