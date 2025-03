Riflettori su Umbria Top Wine . Le eccellenze volano in Germania

PERUGIA - C’era anche una bella rappresentanza di Umbria Top, alla Slow Wine Fair di Bologna. Per il terzo anno consecutivo e per tre giorni, la cooperativa che riunisce la maggioranza delle aziende vitivinicole umbre, per l’occasione grazie a 21 produttori umbri, ha portato all’evento l’eccellenza vinicola del territorio. Lo stand umbro ha ospitato una costante attività di degustazione ma soprattutto è stato al centro di incontri con clienti già esistenti ma anche con una utenza nuova e interessata per avviare contatti. Incontri che hanno testimoniato un crescente interesse per i vini della regione, con le cantine umbre che hanno così potuto valorizzare le produzioni autoctone in un contesto che promuove il rispetto della biodiversità e delle tradizioni locali.

Queste le 21 realtà del “cuore verde che hanno partecipato alla manifestazione: Agricola Casaioli, Agricola Mevante, Antonelli San Marco, Blasi Cantina e Cantina Baldassarri, Cantina Colle Ciocco, Castello di Montegiove, Cesarini Sartori, Chiorri, Colle Uncinano e Daniele Rossi, che hanno portato le loro eccellenze in degustazione, Decugnano dei Barbi, Di Filippo, Fongoli, Le Cimate e Leonardo Bussoletti, Madrevite, Palazzone, Scacciadiavoli, Tenuta Freddano e Terre Margaritelli, a testimonianza della grande varietà e qualità della produzione vinicola umbra.

Ora Umbria Top continua la promozione delle etichette locali sui mercati nazionali e internazionali preparandosi ai prossimi appuntamenti. Dal 16 al 18 marzo, il Consorzio volerà in Germania per partecipare al ProWein di Düsseldorf, il più importante evento internazionale del settore. Dal 6 al 9 aprile, infine, le cantine socie di Umbria Top saranno protagoniste a Vinitaly 2025, una delle manifestazioni più prestigiose del settore in calendario a Verona.