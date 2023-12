’Riflettere e giocare insieme’. L’iniziativa della Diocesi

CITTÀ DI CASTELLO – "Un pomeriggio per stare insieme in famiglia, riflettere, giocare e scoprire cose nuove": lo propone l’Ufficio pastorale della Cultura della diocesi di Città di Castello che, per la giornata di domani, realizza un’iniziativa dedicata al tema della Natività dal titolo "Al veder la stella: nascere in terre di conflitto ieri e oggi". Il museo diocesano apre le porte e invita a partecipare agli incontri tematici per adulti, letture animate, laboratori creativi per bambini e ragazzi. L’appuntamento è alle ore 15.30 negli spazi del museo. Le attività inizieranno con la lettura iconografica delle immagini del Paliotto, a cura di Sara Borsi e Mauro Silvestrini. Alle ore 16 Beatrice Novelli, insegnante di storia e filosofia e volontaria in terre ‘di confine’, condividerà la sua esperienza in un incontro per conoscere e comprendere luoghi e persone lontani da noi. In contemporanea, in alcune sale del museo, sarà attivo il book& creative corner : laboratori creativi per bambini (3/6 anni) con Claudia Ripi e l’Oratorio Don Bosco, letture ad alta voce con Federica Galvani, Annalisa Pierini, in collaborazione con la Libreria Sacro Cuore. Inoltre sarà presente uno spazio per la consultazione, aperto a tutti, a cura della biblioteca comunale Carducci. Per i ragazzi dai 7 ai 14 anni, Camilla Burgassi organizzerà un laboratorio di sbalzo su rame. Chi parteciperà alle attività - adulti, giovani e bambini - avrà diritto, fino a giugno 2024, a un ingresso gratuito al campanile cilindrico.