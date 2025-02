Rifiuti, Ztl e farmacie in Consiglio comunale

CITTÀ DI CASTELLO – Gestione dei rifiuti, zona a traffico limitato in centro storico, bilancio, Retrò e farmacie comunali, sono solo alcuni degli argomenti al centro del consiglio comunale che è stato convocato dal presidente Luciano Bacchetta per domani nella residenza municipale di piazza Gabriotti: il question time a partire dalle ore 16.30 e la seduta ordinaria in programma dalle ore 18. I lavori inizieranno con la questione dell’impianto semaforico veicolare e pedonale all’incrocio tra viale Europa e via Bartali. A seguire un dibattito sulle conseguenze sul territorio dell’Altotevere derivanti dalla sospensione da parte di Auri del procedimento per la realizzazione di un termovalorizzatore. In consiglio anche il caso dei rifiuti speciali a Belladanza con la situazione dei conferimenti in discarica e i rapporti economico-finanziari tra Sogeco e Sogepu. Sarà inoltre anche presentato il regolamento per la disciplina della mostra mercato Retrò, che l’assemblea sarà chiamata ad approvare e quello per la disciplina del sistema di videosorveglianza del comune di Città di Castello.