Rifiuti selvaggi Fontivegge invasa dalla spazzatura

Ancora inciviltà e gesti che vanno aldilà di ogni comportamento giustificabile. Questo è quanto succede in uno dei quartieri della Stazione. Cumuli di rifiuti selvaggi fuori dai cassonetti. Foto e segnalazioni arrivano da alcuni residenti sul nostro numero whatsapp 3386873963 che La Nazione mette a disposizione dei lettori proprio per segnalare disservizi e quello che non va in città. "Ogni giorno - dicono i residenti di Fontivegge - la situazone peggiora. Siamo invasi dalla spazzatura e dai topi".