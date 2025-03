Rifiuti, la ’solita’ stangata. Bollette Tari aumentate del 7%. Ma le agevolazioni sono ferme

Tutto come prima per le agevolazioni sulla Tari. La Giunta comunale non ha apportato alcuna variazione rispetto all’anno scorso, nonostante si fosse parlato di alcune modifiche per far fronte all’aumento della tariffa sui rifiuti che anche quest’anno subirà un incremento tra il 6 e 7 per cento. In particolare le agevolazioni, al pari del 2024 saranno queste. Esenzione totale per nuclei familiari con indicatore Isee in corso di validità alla data della presentazione della domanda non superiore a 6.000 euro: contributo pari al 50% per chi ha un Isee compreso tra 6.001 e 7.500 euro; contributo pari al 30% poi con Isee tra 7.500 e € 9.000. Infine riduzione della tariffa per nuclei familiari con un numero di figli superiore a tre e con indicatore Isee inferiore a 20.000 euro.

A questo proposito il Comune rende noto che, ai sensi del’attuale Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti "a partire da domani 17 marzo e fino alle ore 23.59 del giorno 30 giugno 2025 compreso, saranno aperti i termini per la presentazione della domanda di agevolazione/esenzione dal pagamento della Tari 2025. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica mediante l’inserimento dei dati richiesti nell’apposita procedura online resa disponibile nel sito internet del Comune di Perugia al seguente indirizzo: https://servizipg.comune.perugia.it/AgevolazioniTari/. Maggiori informazioni circa le agevolazioni previste e le modalità di presentazione della domanda potranno essere ottenute consultando la "Informativa per la concessione delle agevolazioni dal pagamento della Tari 2025" pubblicata nel sito internet del comune di Perugia. (https://www.comune.perugia.it/pagine/tari-2025)".